В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России

В Кремле рады тому, что мессенджер Telegram теперь свободно работает на российской территории, а его представители участвуют в России в дискуссиях на тему IT, в том числе организованных правительством в Татарстане. Об этом заявил журналистам в пятницу, 10 июля, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Развитие области IT является одним из приоритетов работы президента. Это одна из приоритетных отраслей. Когда в дискуссиях принимают участие самые талантливые и успешные, это на пользу всем нам», — сказал Песков.

Российские ведомства сняли требования по ограничению доступа Telegram 18 июня. Роскомнадзор и прокуратура позитивно оценили высказанную основателем сервиса Павлом Дуровым готовность к противодействию терроризму и экстремизму.

На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.

Ранее в том же месяце в Госдуму внесли изменения в законопроект о запрете на блокировку Telegram, поскольку мессенджер нужен для информирования населения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.