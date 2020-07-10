На ЗАЗе станут собирать автомобили Lada

Украинский завод ЗАЗ в ближайшее время начнет сборку автомобилей Lada Largus. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» уже отправил на предприятие первые машинокомплекты. Кузова доставляют без переднего и заднего бамперов, без фар и задних фонарей. Также отсутствует рулевое колесо. Эти комплектующие отгружаются отдельно.

Кроме Lada Largus на ЗАЗе будут собираться машины семейства Lada Granta. В дальнейшем украинский завод наладит выпуск и других моделей «АвтоВАЗа».

8 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к выпуску лимитированной серии Lada Largus Cross с приставкой Quest.