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На ЗАЗе станут собирать автомобили Lada

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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Украинский завод ЗАЗ в ближайшее время начнет сборку автомобилей Lada Largus. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» уже отправил на предприятие первые машинокомплекты. Кузова доставляют без переднего и заднего бамперов, без фар и задних фонарей. Также отсутствует рулевое колесо. Эти комплектующие отгружаются отдельно.

Кроме Lada Largus на ЗАЗе будут собираться машины семейства Lada Granta. В дальнейшем украинский завод наладит выпуск и других моделей «АвтоВАЗа».

8 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к выпуску лимитированной серии Lada Largus Cross с приставкой Quest.

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