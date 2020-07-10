Иностранцы не смогут купить сельхозземлю в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что земля в республике не будет продаваться иностранцам. Об этом глава республики сообщил в ходе расширенного заседания правительства в пятницу, 10 июля.

«Мораторий на некоторые положения Земельного кодекса закончится в 2021 году. Нам необходимо принять окончательное решение по этому вопросу. Мы определили основную проблему. Земля не продается иностранцам. Мы не будем возвращаться к этому вопросу», — приводит слова Токаева его пресс-служба в своем Twitter.

В 2016 году в Казахстане президент Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий продление моратория на поправки в Земельный кодекс о продаже и аренде сельхозземель иностранным гражданам. Действие документа заканчивается в 2021 году.

В 2019 году Токаев уже заявлял, что республиканские земли сельхозназначения иностранцам продаваться не будут, пишет «РИА Новости».

С 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 га на Украине смогут приобрести исключительно граждане страны. С 1 января 2024 года такая возможность будет предоставлена также юридическим лицам, владельцами которых являются украинцы. Вопрос о предоставлении иностранцам права на покупку земель будет решаться на референдуме.

31 марта Верховная рада Украины законодательно разрешила продажу сельхозземель. Соответствующий законопроект вызвал критику со стороны экспертов, а также недовольство граждан, которые устраивали митинги, считая, что закон об обороте земли приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению украинских фермерских хозяйств, упадку села и будет содействовать экономической деградации и социальной напряженности.