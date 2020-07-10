Китай пообещал США ответные санкции

Китай примет ответные меры в отношении санкций США против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

«Китай принял решение ввести ответные меры в отношении граждан и организаций США за неподобающее поведение в отношении вопросов, касающихся Синьцзяна», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Он отметил, что решение США является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением основных норм международных отношений.

17 июня президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После этого управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека.

Эти санкции предполагают заморозку всех активов ряда лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в Штаты.

Уйгуры — многочисленное национальное меньшинство, проживающее на северо-западе Китая в автономном районе и в основном исповедующее ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Правительство КНР ранее многократно опровергало информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.