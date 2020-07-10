ВТБ впервые зафиксировал попытки кражи кэшбэка

Участились попытки кражи мошенниками кэшбэка с бонусных счетов клиентов. Об этом в пятницу, 10 июля, пишет РБК со ссылкой на руководителя программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Романа Синенко.

Он рассказал, что банк с начала лета фиксирует попытки злоумышленников взломать счета клиентов через приложение программы.

«С начала лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — заявил Синенко, отметив, что подобные попытки пресекаются банком.

По словам руководителя программы, это новый тренд в активности мошенников, в этой связи Синенко порекомендовал клиентам быть особенно бдительными. В частности, он напомнил, что не стоит сообщать никакую личную информацию — номера банковских карт, паспортные данные, кодовые слова, логины и пароли — людям, которые звонят с незнакомых номеров. С особенной осторожностью следует относиться к подозрительным СМС и электронным письмам, к просьбам уточнить личные данные.

«Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки», — добавил Синенко.

Другие опрошенные изданием банки, в том числе Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МКБ, Тинькофф-банк, «Дом.РФ», пока не наблюдают подобной активности злоумышленников.

Накануне стало известно, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции количество краж средств с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. По данным исследований, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 таких атак, тогда как в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков инцидентов. Средний чек одного перевода составляет более 7 тыс. рублей.