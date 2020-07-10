Прямой эфир

ВТБ впервые зафиксировал попытки кражи кэшбэка

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участились попытки кражи мошенниками кэшбэка с бонусных счетов клиентов. Об этом в пятницу, 10 июля, пишет РБК со ссылкой на руководителя программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Романа Синенко.

«В условиях эпидемии приходится жертвовать безопасностью»
Президент InfoWatch Наталья Касперская — об угрозах цифровизации, последствиях пандемии и причинах сбоев «Социального мониторинга»

Он рассказал, что банк с начала лета фиксирует попытки злоумышленников взломать счета клиентов через приложение программы.

«С начала лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — заявил Синенко, отметив, что подобные попытки пресекаются банком.

По словам руководителя программы, это новый тренд в активности мошенников, в этой связи Синенко порекомендовал клиентам быть особенно бдительными. В частности, он напомнил, что не стоит сообщать никакую личную информацию — номера банковских карт, паспортные данные, кодовые слова, логины и пароли — людям, которые звонят с незнакомых номеров. С особенной осторожностью следует относиться к подозрительным СМС и электронным письмам, к просьбам уточнить личные данные.

«Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки», — добавил Синенко.

Другие опрошенные изданием банки, в том числе Россельхозбанк, Промсвязьбанк, МКБ, Тинькофф-банк, «Дом.РФ», пока не наблюдают подобной активности злоумышленников.

Накануне стало известно, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции количество краж средств с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. По данным исследований, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 таких атак, тогда как в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков инцидентов. Средний чек одного перевода составляет более 7 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020