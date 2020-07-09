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Количество краж с карт через фейковые интернет-магазины выросло в шесть раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За время эпидемии COVID-19 количество краж средств с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. Об этом говорится в исследовании Group-IB, с которым ознакомились «Известия». По данным компании, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 таких атак, тогда как в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков инцидентов. Средний чек одного перевода составляет более 7 тыс. рублей.

Мошенники создают как безымянные онлайн-площадки для продажи ходовых товаров, например санитайзеров и масок, так и подделывают сайты крупных интернет-ритейлеров и досок объявлений. На этих ресурсах для посетителя, покупающего товары или услуги, отображается платежная форма, а фактически совершается операция по переводу средств на карту злоумышленника.

В Group-IB связывают рост количества таких мошенничеств с бурным развитием онлайн-торговли во время эпидемии. Это и побудило преступников переключиться на схемы, связанные с интернет-магазинами.

В опрошенных «Известиями» кредитных организациях заявили, что наблюдают тенденцию с начала года. Заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков связывает тенденцию с повышением спроса в условиях пандемии на сервисы курьерской доставки и товары на интернет-площадках.

В Сбербанке отметили, что появилась новая схема, в которой используется уязвимость 3D Secure (протокола двухфакторной аутентификации владельца карты).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Деньги перевелись: кибермошенники переключились на онлайн-торговлю

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