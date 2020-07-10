Роспотребнадзор заявил о невозможности передачи коронавируса в водоемах

В настоящее время нет подтверждений передачи коронавирусной инфекции в открытых водоемах. Об этом говорится в опубликованных в пятницу, 10 июля, рекомендациях Роспотребнадзора.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — отмечается в документе.

В Роспотребнадзоре предупредили и о других опасностях, с которыми могут столкнуться отдыхающие, в их числе церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и B.

Кроме того, в ведомстве призвали купаться только в оборудованных и разрешенных местах и порекомендовали не пить воду из водоемов, не мыть в ней овощи и посуду.

«На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. Нельзя бросать и отставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места», — добавили в Роспотребнадзоре.

Несколько дней назад главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин сообщил, что вероятность заразиться коронавирусом во время купания невелика.

На прошлой неделе Роспотребнадзор не разрешил в Москве открыть пляжи из-за сохранения угрозы распространения коронавируса.