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Специалист Минздрава оценил вероятность заболеваемости COVID-19 во время купания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин сообщил, что вероятность заразиться коронавирусом во время купания невелика. Об этом он сказал в интервью kp.ru 8 июля.

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«Я считаю, что есть относительная безопасность. Все-таки <...> в обширном водоеме теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде», — заявил Никитин.

Он напомнил о необходимости соблюдения отдыхающими мер индивидуальной защиты, а также о своевременном обращении к врачу при появлении симптомов простудных заболеваний.

Накануне генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев сообщил «Интерфаксу», что в России открылись уже более 60 направлений внутреннего туризма и турпоток с каждым днем растет. Неофициально отдыхающие и местные жители купаются на многих пляжах черноморского побережья Кубани и Крыма.

Вместе с тем пляжный отдых официально открылся не везде. Так, московские пляжи, несмотря на жаркую погоду и теплую воду, в эксплуатацию в этом году еще не вводились из-за рисков распространения COVID-19. В Московской области анонсировали открытие пляжей 15 июля.

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