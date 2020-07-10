Человекоподобный робот стал сотрудником пермского МФЦ

Первый российский человекоподобный робот Promobot компании «Промобот» стал сотрудником пермского многофункционального центра «Мои документы». Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Наша сверхзадача — сломать барьер человеко-машинного взаимодействия. Полгода назад мы получили научное подтверждение нашей гипотезы: тогда в России впервые провели исследование социальных установок относительно роботов — как раз в условиях МФЦ. Результаты удивили даже нас: оказалось, что наиболее положительную оценку клиентов МФЦ получил роботизированный человек», — отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Робот может копировать эмоции человека, общаться и отвечать на вопросы. Внешне это девушка с русыми волосами, карими глазами и искусственной кожей. Образ робота был создан нейросетью на основе анализа фотографий тысяч российских женщин.

В многофункциональном центре робот самостоятельно принимает посетителей, сканирует документы и на основании этого формирует заявление. После этого посетитель подписывает бумагу, а робот отправляет ее в информационную систему МФЦ.

В конце июня российские специалисты приступили к испытаниям по управлению боевыми роботами при помощи голоса на базе робототехнической платформы «Маркер».

В том же месяце российские ученые разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна оперативно оцифровывать документы, в том числе рукописные фрагменты.