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В России научили искусственный интеллект читать рукописи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Система, разработанная одной из отечественных компаний, работает на основе искусственного интеллекта и способна оперативно оцифровывать документы, содержащие в себе как напечатанный текст, так и рукописные фрагменты.

«Наша система использует сразу несколько нейронных сетей, каждая из которых выполняет свою собственную функцию на определенном этапе», — рассказал ведущий ИИ-разработчик Dbrain Владислав Заборовский.

Он пояснил, что система искусственного интеллекта, работающая на входе, классифицирует документ, затем подключается решение, которое определяет структуру и расположение его полей, а завершает процесс нейросеть, способная конвертировать изображение в текст.

На сегодняшний день новинку уже применяют в энергетике, страховании и банковской сфере. В частности, она внедрена в одной из страховых фирм, где ее используют при оцифровке заполненных вручную заявлений для выплаты компенсаций после автомобильных аварий.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Ручная забота: роботы расшифруют документы, заполненные письменно

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