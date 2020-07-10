Украинец попытался незаконно убежать в Россию и попал на видео

Пограничники Украины задержали нарушителя, который попытался незаконно пересечь границу с Россией. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Нарушитель двигался со стороны украинского населенного пункта Гоптовка Харьковской области в направлении российской Нехотеевки Белгородской области.

Возле инженерных заграждений он появился около полуночи и перелез через забор.

Пограничники обнаружили мужчину с помощью стационарных тепловизионных камер, задержали его и составили протокол об административном правонарушении.

В декабре 2019 года в Крыму задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно пробраться на территорию полуострова. Он рассказал, что в Россию пытался попасть «в поисках лучшей жизни».