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Комету в ночном небе Омска сфотографировали астрономы

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Глава Омского планетария Владимир Крупко сфотографировал комету C/2020 F3 (NEOWISE) в ночном небе над городом. Он увидел ее через бинокль. Снимки выложены на странице астонома в одной из соцсетей.

Жители Земли с 4 июля смогут наблюдать парад планет

По словам Крупко, которые приходит ИА «Город55», эту комету можно увидеть в течение нескольких дней. Она заслуживает звания кометы года, поскольку ее можно наблюдать невооруженным глазом. В максимуме комета достигает блеска 1,4 звездной величины.

Эксперт рассказал, что комета прошла перигелий 3 июля на расстоянии 44 млн км, а к Земле она приблизится 23 июля. В это время она будет находиться на расстоянии 103,5 млн км от Земли. С каждым днем хвост кометы увеличивается.

Фото кометы сделаны на фоне серебристых облаков. По-научному они называются мезосферными. О редком природном явлении в небе над Омской областью сообщалось 6 июля.

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