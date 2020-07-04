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Жители Земли с 4 июля смогут наблюдать парад планет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Начиная с 4 июля, и до середины августа можно будет наблюдать с Земли парад планет.

Как сообщили в Московском планетарии, уже с ночи субботы в небе можно будет невооруженным взглядом увидеть Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с 2:00 мск, а также Венеру в утренние часы.

Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце, будет виден только с 22 июля.

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Как рассказала «РИА Новости» научный директор Московского планетария Фаина Рублева, хотя это и редкая конфигурация небесных тел, но большого интереса для ученых она не представляет.

«Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя», — отметила специалист.

Она также напомнила, что в науке такого термина, как «парад планет» нет. Его придумали журналисты, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.

В свою очередь российский астроном Владимир Сурдин рассказал, что парад в этом году не станет уникальным, примерно в такую же конфигурацию планеты сошлись около 20 лет назад. Кроме того, событие окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть небольшие приливы.

Ранее, 19 июня, над территорией России произошло дневное покрытие Венеры Луной, так называемое астрономическое «шоу двух серпов» — большого лунного и маленького Венеры, который скрыл лунный диск примерно на 35 минут.

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