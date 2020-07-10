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В ВОЗ призвали тщательнее протирать столы в российских ресторанах

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Российским ресторанам следует больше уделять внимание дезинфекции столов, заявила 10 июля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Я зашла в несколько ресторанов, и, честно говоря, больше туда не хожу, потому что я всегда хочу видеть перед собой чистый стол. Если это мраморный стол, пожалуйста, протрите его дезинфицирующим средством, чистой салфеткой. Это может предотвратить многое», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Вуйнович порекомендовала владельцам заведений помещать меню в пластик и регулярно протирать или же печатать каждый день новые экземпляры на обычной бумаге.

С Москве кафе и рестораны возобновили работу с 23 июня. Для них разработаны строгие санитарно-эпидемиологические требования, в частности, дезинфекция и проветривание помещений, наличие средств индивидуальной защиты и антисептиков. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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