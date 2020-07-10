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Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google

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Фото: Global Look Press/Moritz Wolf/imagebroker.com
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Власти штата Калифорния начали собственное антимонопольное расследование в отношении компании Google, пишет 9 июля газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

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Деятельность компании уже попала в поле зрения Минюста страны генпрокуроров 48 американских штатов, а также Пуэрто-Рико и округа Колумбия. Единственным штатом, который не начинал расследования, осталась Алабама.

Расследование, нацеленное на рассмотрении позиции компании на рынке рекламных технологий, было инициировано штатом Техас и позднее затронуло политику компании на рынке поиска. Издание отмечает, что расследование Калифорнии, где располагается штаб-квартира компании, коснется другого аспекта деятельности Google.

Калифорния имеет свои собственные антимонопольные законы, закон Картрайта и закон о недобросовестной конкуренции, которые иногда толкуются более широко, чем федеральное антимонопольное законодательство США. В отличие от него законы Калифорнии действительно позволяют государственным исполнителям добиваться реституции или гражданского наказания за нарушения.

Между тем, источники издания отметили, что власти Калифорнии проводят расследование от лица многих заинтересованных штатов, которые пожелали сохранить анонимность в этом вопросе.

Ожидается, что Федеральное антимонопольное агентство подаст иск в суд против Google уже в следующем месяце. Присоединятся ли Штаты к этому процессу или буду придерживаться собственного курса, пока не известно.

17 июня сообщалось, что в рамках антимонопольного расследования, проводимого властями США, главы компаний Facebook и Google Марк Цукерберг и Сундар Пичаи согласились дать показания в юридическом комитете палаты представителей конгресса США.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, Amazon и Facebook взяла под надзор Федеральная торговая комиссия США полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, а делами Apple и Google займется Минюст. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в палате представителей конгресса США.

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