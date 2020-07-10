Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 июля

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, 10 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов, а ночью похолодает до +12.

Ветер западный, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг воздух прогреется до +25 градусов, в ночное время температура составит +7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жара и температурные аномалии вернутся в столицу уже в субботу. По словам синоптика, климатическая норма будет превышена на четыре градуса.