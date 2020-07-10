В Благовещенске возбудили дело из-за травмы девочки на детской площадке

Семилетняя девочка в Благовещенске получила травму при использовании тренажера на детской площадке, сообщается на сайте СУ СК РФ Амурской области в пятницу, 10 июля.

Инцидент произошел на площадке одного из домов по улице Горького. Девочка решила воспользоваться тренажером, однако получила серьезную травму пальца руки. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«В рамках возбужденного уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за установку и безопасную эксплуатацию тренажера на детской площадке», — отмечается в сообщении.

7 июля сообщалось, что девочка в течение пяти минут висела вниз головой на неисправном аттракционе в Благовещенске.