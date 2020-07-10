Существо с «человеческими руками» попало на видео в США

Жительница американского Боулдер-Сити опубликовала в TikTok видео непонятного животного, чьи длинные конечности напомнили многим человеческие руки, пишет 8 июля Daily Star.

За несколько дней ролик посмотрело более 540 тыс. человек. На кадрах запечатлено существо, похожее на ящерицу, сидящее на камне. При этом длинные конечности животного поставили зрителей в тупик.

Некоторые пользователи предположили, что существо является игрушкой.

Накануне сообщалось, что жительница Австралии обнаружила на пляже непонятное морское существо и опубликовала его снимки в соцсетях.