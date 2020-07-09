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Жительница Австралии обнаружила на пляже непонятное морское существо

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Фото: facebook.com
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Жительница Австралии обнаружила на пляже непонятное морское существо и опубликовала его снимки в соцсетях, чем озадачила пользователей, пишет сайт Yahoo News Australia.

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На пляже города Харви-Бэй местная жительница заметила выброшенное на берег животное. Она предположила, что это рыба-камень, она же бородавчатка, и спросила мнения подписчиков в Facebook.

Однозначного ответа она не получила: некоторые предположили, что это мягкий коралл, другие назвали находку амброй — жидкостью из кишечников кашалотов или частью тела кита.

Биолог Сэнди Дегнан рассказала порталу, что находка может быть оболочником. Это вид, который представляет собой колонию из сотен крошечных асцидий.

«Асцидии принадлежат к типу хордовые — той же группе животных, что и люди. Из всех животных, которых мы называем беспозвоночными, асцидии — наши ближайшие родственники», — отметила профессор.

В январе сообщалось, что на одном из пляжей в Новом Южном Уэльсе в Австралии местные жители обнаружили загадочное существо, напоминающее желе.

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