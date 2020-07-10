У переболевших COVID-19 возникают длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя опубликовали препринт научной статьи, в которой говорится о проведенном исследовании воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет.

Согласно аннотации к препринту, лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом у пациентов с COVID-19. Ученые изучили состояние 55 выздоровевших от коронавирусной инфекции людей, чтобы узнать, как со временем меняется количество иммунных клеток в их крови.

Наиболее частым инфекционным заболеванием, вызывающим снижение лимфоцитов, является СПИД. Повреждения иммунной системы в этом случае носят хронический характер. При поражении же коронавирусом речь идет о хоть и длительной, но обратимой дисфункции иммунитета. Когда человек заражается новым патогеном, в его организме происходит экспансия лимфоцитов. Это своего рода солдаты, которые должны бороться с вредоносным вирусом, пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«А после инфекции в организме происходит «демобилизация», так как такое количество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно, сообщил эксперт. — После активации иммунные клетки живут недолго, а затем исчезают либо становятся «клетками памяти». Это мы и называем иммунитетом. Система так устроена, что во время отправки солдат-лимфоцитов «в запас» могут обнаруживаться небольшие колебания в их количестве. Но потом провал будет восстановлен новыми клетками».

Что касается препринта ученых из Уханя, то они в выводах к своей статье проводят параллель со СПИДом и гепатитом С. Также исследователи утверждают, что им еще предстоит выяснить, как долго будут длиться фенотипические изменения и потенциальные дисфункции лимфоцитов у выздоровевших пациентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета