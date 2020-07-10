Титов попросил Роспотребнадзор ускорить открытие детских лагерей

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ускорить возобновление работы детских лагерей.

Возобновить работу лагеря, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, могут в период третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. При этом временные рамки этапов определяются властями регионов самостоятельно.

Титов обратил внимание на то, что неопределенность даты открытия оздоровительных учреждений может привести к неоправданным затратам предприятий этой сферы.

Так, во время ожидания лагерям постоянно приходится соблюдать профилактические нормы и следить за состоянием помещений, закупать продукты питания, которые не всегда можно долго хранить, а также платить зарплату персоналу.

«Учитывая, что сезон отдыха и оздоровления составляет три месяца, один из которых уже не реализован, рентабельность отрасли приравнивается к нулю. Продление ограничений приведет к крупным затратам, что потребует принятия дополнительного пакета мер поддержки», — сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе омбудсмена 10 июля.

В связи с этим Титов попросил Попову оценить возможность переноса открытия детских лагерей с третьего на второй этап снятия ограничений, при этом сохранив жесткие требования по соблюдению профилактических мер.

7 июля в Министерстве просвещения рассказали, что более 540 детских лагерей работают в России в настоящий момент. В ведомстве подчеркнули, что в учреждениях соблюдаются все необходимые меры безопасности.

3 июля глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что детские оздоровительные кампании стартовали в 20 регионах России. По его словам, они будут запускаться, опираясь на показатели эпидемиологической ситуации регионов по COVID-19.