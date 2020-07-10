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Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

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Фото: TASS/EPA
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Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес в четверг, 9 июля, сообщила, что у нее выявлена коронавирусная инфекция.

«Результаты теста на COVID-19 оказались положительными, чувствую себя в порядке, продолжу работать из изоляции. Давайте двигаться вместе вперед», — написала она в Twitter.

Неделю назад стало известно, что министр здравоохранения Боливии Мария Эйди Рока также заразилась коронавирусом. Кроме того в конце июня сообщалось, что COVID-19 выявили у почти 1 тыс. полицейских и военных в Боливарианской республике.

В Боливии к 10 июля зарегистрированы 42 984 случая заболевания коронавирусом, 1577 человек скончались.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла на себя полномочия президента страны в ноябре прошлого года, после того, как тогдашний лидер Эво Моралес объявил о своей отставке и покинул Боливию.

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