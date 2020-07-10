Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес в четверг, 9 июля, сообщила, что у нее выявлена коронавирусная инфекция.

«Результаты теста на COVID-19 оказались положительными, чувствую себя в порядке, продолжу работать из изоляции. Давайте двигаться вместе вперед», — написала она в Twitter.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Неделю назад стало известно, что министр здравоохранения Боливии Мария Эйди Рока также заразилась коронавирусом. Кроме того в конце июня сообщалось, что COVID-19 выявили у почти 1 тыс. полицейских и военных в Боливарианской республике.

В Боливии к 10 июля зарегистрированы 42 984 случая заболевания коронавирусом, 1577 человек скончались.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла на себя полномочия президента страны в ноябре прошлого года, после того, как тогдашний лидер Эво Моралес объявил о своей отставке и покинул Боливию.