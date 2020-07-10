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Истощенной девочке в Брянске не проводили диспансеризацию с 2015 года

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Уголовное дело о неисполнении служебных обязанностей возбуждено в отношении начальника подразделения опеки и попечительства администрации Брянска. Проверку провели после обнаружения истощенной семилетней девочки. Резонансное дело под контроль взяла Генпрокуратура.

Ведомству предстоит выяснить, по каким причинам органы опеки на протяжении шести лет не замечали неблагополучную обстановку в семье. Также сейчас дается уголовно-правовая оценка бездействую врачей городской больницы № 1. Они не включали ребенка в план диспансеризации с 2015 года, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее истощенную девочку нашли в частном доме. Предположительно, семья, в которой она проживала, морила ее голодом. По имеющейся информации, приемные родители злоупотребляли алкогольными напитками. Около двух недель ребенок находился без присмотра. Против них опекунов уголовное дело. Приемную мать арестовали. Отмечалось, что на вид семилетней девочке можно было дать не больше трех лет.

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