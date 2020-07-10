Диетолог рассказала о привычках для успешного похудения

Диетолог из Австралии Лиана Уорд назвала шесть привычек для успешного похудения и сохранения желаемого веса. Рекомендации специалиста опубликовало издание Daily Mail в четверг, 9 июля.

По словам специалиста, самое главное — это прекратить заедать стресс, скуку или грусть. Вместо этого диетолог посоветовала выплеснуть эмоции иначе. Например, можно сходить на прогулку или почитать книгу. Кроме этого, можно выпить воду с лимоном или стакан чая. Уорд отметила, что жажду часто путают с чувством голода, поэтому следует сделать глоток воды, прежде чем приступить к еде.

На обед диетолог советует есть салат или овощи либо же делать смузи, чтобы не чувствовать их вкус, если они не нравятся. Например, можно сделать напиток из шпината или цукини.

Также рекомендуется сокращать количество потребляемых полуфабрикатов до двух раз в неделю, заменив их на здоровые жиры — авокадо, нерафинированное оливковое масло и орехи. Специалист также призвала есть медленно и вдумчиво, уделяя внимание самой пище, а не телевизору, телефону или журналу. По словам диетолога, пищу необходимо тщательно пережевывать, прежде чем проглотить. Она напомнила, что ощущение сытости наступает только через 20 минут. Также диетолог советует пить воду до и во время еды, это поможет удержаться от переедания, пишет «Лента.ру».

Помимо этого, диетолог советует больше двигаться, отмечая, что диета дает лишь 70% результата, а остальные 30% — физические нагрузки, пишет НСН. Уорд считает, что каждый день желательно проходить по 10 тыс. шагов.

6 июля диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сала при похудении. По ее словам, сало, несмотря на его высокую калорийность, может способствовать потере веса — всё дело в количестве и способе употребления.