В «Царском Селе» рассказали об обнаружении головы атланта

В «Царском Селе» рассказали, как обнаружили голову атланта. Строители разбирали полы в одном из помещений и обнаружили фрагмент скульптуры. Находка относится к эпохе

Франческо Растрелли. Уникальность скульптуры — в сохранившейся позолоте, от ее использования отказались еще в годы правления Екатерины Второй. Часть статуи могла оказаться под полом в 1949 году во время реконструкции фасада Екатерининского дворца, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны. Находка станет моделью для создания других атлантов. Оригинал поместят в фонды музея.