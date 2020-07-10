Трамп раскритиковал закрытие школ в США

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме подверг критике закрытие американских школ из-за пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что во многих странах, включая Германию, Норвегию и Данию, образовательные учреждения «открыты без каких-либо проблем».

«Мы должны открыть наши школы. Прекратите эту ерунду. Политика бесконечных локдаунов месяц за месяцем принесет больше вреда, чем пользы», — приводит слова Трампа Fox News в четверг, 9 июля.

По мнению американского лидера, решение закрыть школы для детей может позволить его противникам получить политическую поддержку на президентских выборах в ноябре. Однако, отметил Трамп, это может сыграть с ними злую шутку.

Также Трамп пригрозил местным властям сократить финансирование образовательных учреждений, если те не откроются вовремя.

7 июля Трамп назвал политическим нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть школы осенью.

При этом, считает президент США, это стремление не связано с желанием обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса.