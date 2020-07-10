Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в панельной дискуссии по IT-отрасли. По его словам, сегодня действует ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд. Это условие будет распространяться на IT-закупки компаний с государственным участием, а также на их дочерние структуры. Они должны будут подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественного ПО, и их будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию. Это позволит активизировать спрос на российские программные продукты.