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Мишустин принял участие в панельной дискуссии по IT-отрасли

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в панельной дискуссии по IT-отрасли. По его словам, сегодня действует ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд. Это условие будет распространяться на IT-закупки компаний с государственным участием, а также на их дочерние структуры. Они должны будут подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественного ПО, и их будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию. Это позволит активизировать спрос на российские программные продукты.

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