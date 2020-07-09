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Украинские военные вычерпали воду из луж перед приездом Зеленского

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Фото: Global Look Press/Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com
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Военные 204-й Севастопольской бригады ВСУ, расположенной в Луцке, осушили лужи накануне приезда президента Украины Владимира Зеленского, сообщает 9 июля «24 канал».

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По данным журналистов, командование отдало приказ вычерпать лужи под предлогом ремонта дорог, которым никто не занимался уже 20 лет.

«Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото», – говорится в сюжете.

Отмечается, что после вычерпывания луж ямы от них засыпали гравием.

По словам старшего офицера отделения морально-психологического обеспечения Андрея Тюренкова, часть готовилась к ремонту дорог.

«Мы проводим постоянно уборки на территории части. Президент Зеленский здесь вообще ни при чем», – цитирует его «Обозреватель».

Накануне украинские СМИ сообщили, что Зеленский во время визита в Черновцы не смог скрыть раздражения от многочисленных жалоб украинцев и «сбежал» от людей.

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