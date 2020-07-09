«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

«Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров. Полузащитник «Рубина» отличился во втором туре подряд», — сообщается на сайте РПЛ в четверг, 9 июля.

Лучшим игроком матча признан капитан казанской команды Филип Уремович, который сделал голевую передачу.

Таким образом, «Рубин» поднялся на девятое место турнирной таблицы, набрав 33 балла в 27 матчах. Краснодарцы, в свою очередь, сохранили четвертую позицию, имея в активе 45 очков.

В следующем туре казанцы проведут матч с московским ЦСКА, а «Краснодар» в этот же день примет дома команду «Урал» из Екатеринбурга.

8 июля сообщалось, что встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Он завершится 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.