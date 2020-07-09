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В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За последние сутки в Москве скончались 28 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили 9 июля в оперативном штабе.

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Всего в столице с начала пандемии от COVID-19 умерли 4087 человек.

По состоянию на 9 июля в РФ выявлено свыше 707 тыс. случаев заражения коронавирусом, 6509 за последние сутки. Скончались более 10 тыс., выздоровели 481 316 пациентов.

Ранее в четверг глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о ходе клинических испытаний вакцин от коронавируса. По его словам, исследования проходят в штатном режиме. Минздрав рассчитывает, что до производства дойдут три-четыре российские вакцины.

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