В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 28 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили 9 июля в оперативном штабе.

Всего в столице с начала пандемии от COVID-19 умерли 4087 человек.

По состоянию на 9 июля в РФ выявлено свыше 707 тыс. случаев заражения коронавирусом, 6509 за последние сутки. Скончались более 10 тыс., выздоровели 481 316 пациентов.

Ранее в четверг глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о ходе клинических испытаний вакцин от коронавируса. По его словам, исследования проходят в штатном режиме. Минздрав рассчитывает, что до производства дойдут три-четыре российские вакцины.