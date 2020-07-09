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Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцин от коронавируса

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Клинические испытания вакцин от коронавируса, проводимые на добровольцах, проходят в штатном режиме. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 9 июля.

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«Сегодня испытывается на двух площадках вакцина, это две формы. Одна жидкая форма и одна лиофилизированная, высушенная», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Обе показали себя одинаково, добровольцы переносят их неплохо.

Минздрав планирует, что до производства дойдут три-четыре российских вакцины, сказал министр.

8 июля Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Он подчеркнул, что за время распространения вируса число ее сторонников выросло. По его словам, в работе сейчас 17 перспективных вакцин.

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