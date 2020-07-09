Масштабный сбой произошел в работе TikTok

В работе популярной социальной сети TikTok произошел сбой. Это следует из данных за 9 июля сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Отмечается, что неполадки начались примерно в 21:00 мск. О сбои сообщили в основном пользователи из США и Европы.

93% жалуются на трудности с просмотром видео, 3% не могут сделать публикацию, еще 2% сталкиваются с проблемой при попытке авторизации.

Соцсеть TikTok, специализирующаяся на публикациях коротких видео, была запущена в 2018 году в Китае.

15 июня сообщалось, что технический сбой произошел в работе Instagram. Пользователи столкнулись с проблемами при входе в аккаунты и загрузке медиафайлов