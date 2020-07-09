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Опоры Литейного моста в Брянске установят до конца июля

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В Бежицком районе Брянске все 12 опор строящегося Литейного моста планируют установить в конце июля, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ход строительных работ оценил градоначальник Александр Макаров. Сейчас специалисты заняты установкой трёх опор, которые будут находиться в русле реки. Здесь проводятся отсыпка подходов и бетонирование стоек. На мосту закрыли семь пролётов, пишет интернет-газета «Брянские новости». Также строители заняты устройством ливневой канализации, укрепляют откосы автодорожной насыпи геотекстильной сеткой. К настоящему времени работы по возведению первой очереди Литейного моста выполнены на 75%.

В Брянске в Фокинском районе в районе улицы Севской ведется дорожный ремонт. На это планируется потратить порядка 10 млн рублей. Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик должен обновить около 1 км пути от улицы Транспортной до улицы Дзержинского. Специалисты бетонируют опоры, на которых будет смонтировано светодиодное освещение.

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