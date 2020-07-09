Минздрав России направит специалистов в Азербайджан для борьбы с COVID-19

Минздрав России планирует направить специалистов в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом 9 июля заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Каждый день мы получаем обращение от ряда стран, которые просят направить наших специалистов для оказания как методической, так и практической помощи, и мы идем навстречу. Сегодня уже специалисты работали в Италии, из Кыргызстана вернулись, сейчас работают в Казахстане. Планируется выезд в Азербайджан. Поэтому конечно же нашим, особенно близким, друзьям, конечно же, мы безусловно оказываем помощь всестороннюю», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

30 июня премьер-министры РФ и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин провели телефонные переговоры. Пресс-служба казахстанского правительства сообщила, что российская сторона выразила готовность оказать гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в Казахстан специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий.

В рамках помощи Италии с быстрым распространением очагов коронавирусной инфекции в страну с 23 по 25 марта прибыло 15 российских самолетов Ил-76 с военными вирусологами и эпидемиологами, а также спецтехникой на борту.