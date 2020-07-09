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Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой Ордой из-за налоговой политики

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Компании Apple и Google обладают монопольными привилегиями, из-за которых забирают значительную часть дохода независимых разработчиков, заявил в четверг, 9 июля, вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский в ходе панельной дискуссии с представителями ИT-индустрии в Казани под председательством российского премьера Михаила Мишустина.

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По его словам, Apple и Google взимают 30-процентный налог с покупок в мобильных приложениях, что не позволяет полностью раскрыть потенциал разработчиков приложений. В Европе, по словам представителя Telegram, идет активное обсуждение этой темы. Он призвал Россию принять участие «в этом прогрессивном движении».

«Они (Apple и Google. — Ред.) по дешевке покупают компании в Восточной Европе, увозят к себе программистов, поэтому ИТ-индустрия развивается не так сильно, как хотелось бы», — приводит РБК слова Перековского, который также отметил, что «потенциал сконцентрирован в странах Восточной Европы».

Он также выразил сожаление, что в данной сфере «технологически сложно конкурировать». Так, в 2016 году программисты мессенджера запустили игровую платформу в Telegram, однако Apple не позволила ее оставить и ее пришлось удалить.

«Получается аналогия: раньше была ставка Золотой орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — заключил Перекопский.

Ранее в ходе дискуссии Мишустин пообещал выделение до 2024 года 20 млрд рублей на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов. В этом году, как отметил премьер, гранты смогут покрыть 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов. По словам главы правительства, соответствующее постановление уже подписано.

В ходе совещания по развитию IT, которое состоялось 10 июня, президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.

В частности, тогда глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что госкомпании собираются до 2021 года закупить отечественное программное обеспечение на 80 млрд рублей в рамках импортозамещения.

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