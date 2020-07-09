Звезды «Алых парусов» рассказали о волшебстве праздника

Праздник выпускников «Алые паруса» стал стартом взрослой жизни не только для гостей, но и для его участников — артистов. В этом году организаторы сделали ставку не только на звездных актеров и исполнителей, но и на молодежь, которой еще предстоит завоевывать вершины творческого Олимпа.

Самой юной участнице феерии, которая сыграла маленькую Ассоль, всего шесть лет. Юные таланты смогли заявить о себе на главной сценической площадке лета. Подбор артистов для работы в водно-пиротехнической части шоу был проведен с соблюдением всех требований безопасности — в онлайн-формате. На первом этапе артистов отбирали по видеороликам.

Всего в спектакле приняли участие 109 артистов. Команда проекта «Алые паруса» всячески поддерживала артистов, делилась секретами сценического мастерства и помогла им в сжатые сроки подготовиться к выступлению.

«Сценических площадок было несколько, и номера по содержанию разные, по настроению, по темпоритму», — рассказали постановщики. Важно не только сохранить традиционные элементы шоу, но и удивить зрителя.

Одним из главных моментов праздника стало выступление 13-летнего гитариста Влада Соломяного. Он выступал на крыше высотки. Цитата Грина «чудеса нужно делать своими руками» стала судьбоносной для мальчика. Единственным преподавателем музыки для него был отец. Очень часто Влад выходит на улицы города и устраивает концерты для прохожих. На одной из таких прогулок юного уличного музыканта заметили авторы проекта «Алые паруса» и пригласили на шоу. После выступления на празднике Влад твердо решил, что станет профессиональным гитаристом.

Одна из исполнительниц роли Ассоль, Валерия Вершинина, призналась, что уже на съемках чувствовала себя как в настоящей сказке. По словам Вершининой, у всех пяти актрис, игравших роль Ассоль на празднике, горели глаза и они верили в чудо.

Проект «Алые паруса» исполняет мечты не только выпускников, но и молодых творческих людей, помогает начинающим артистам заявить о себе на всю страну и становится настоящим трамплином к успешной реализации своих профессиональных планов.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль больших надежд и стремлений под алыми парусами.