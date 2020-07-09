Эксперимент по снижению стоимости проезда проведут на фиолетовой линии метро

Эксперимент по снижению стоимости поездок проведут на Таганско-Краснопресненской линии метро в сентябре. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил в четверг, 9 июля, в эфире телеканала «Москва 24».

Стоимость проезда предполагается снижать утром вне часа пик.

«Каждый сам решит, как ему будет удобно, никакой обязаловки не будет», — рассказал чиновник.

По его словам, если нововведение будет успешным, его могут распространить и на другие ветки метро, уточняет RT.

Ранее в этот же день пресс-служба губернатора Санкт-Петерурга сообщила, что метрополитен с понедельника, 13 июля, вернется к обычному режиму работы. Поезда снова будут ходить до 01:00, сообщается насейте kp.ru.

В конце марта общественный транспорт города из-за коронавируса перешел на режим работы выходного дня — станции работали на вход до 22:00, на выход — до 23:00. После закрытия пассажиры могли воспользоваться ночными автобусами.