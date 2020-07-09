Петербургский метрополитен вернется к стандартному режиму работы

Метрополитен Санкт-Петерурга с понедельника, 13 июля, вернется к обычному режиму работы. Поезда снова будут ходить до 01:00, сообщила пресс-служба губернатора города.

В конце марта общественный транспорт города из-за коронавируса перешел на режим работы выходного дня — станции работали на вход до 22:00, на выход — до 23:00, напоминает телеканал «78». После закрытия пассажиры могли воспользоваться ночными автобусами.

В настоящее время пассажиропоток метрополитена в Санкт-Петербурге достиг 70% от докарантинного уровня.

Ранее 9 июля стало известно, что Исаакиевский собор возобновит работу 19 июля. Спас-на-Крови, который входит в этот же музейный комплекс откроет двери 23 июля. При этом посетители должны будут использовать маски и соблюдать дистанцию.