В России создадут резерв растений

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало государственным селекционным центрам сдать дублеты своих сортов и ценных экземпляров рабочих коллекций в единый банк на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР). Это необходимо для учета ресурсов, обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности страны, заявили в ведомстве.

Сохранение коллекций — это страховка, сказал глава департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Багиров.

«Что бы ни случилось — природные катаклизмы, техногенные катастрофы, субъективный человеческий фактор — продовольственная безопасность страны сохраняется», — объяснил он.

Директор ВИР Елена Хлесткина заявила, что создание единого банка будет «правильным кирпичиком для будущего».

«Те успехи или недостатки селекционной работы, которые мы наблюдаем в производственных полях сегодня, появились 20–30 лет назад», — сказала она.

Подробнее читайте в материале «Известий» 10 июля