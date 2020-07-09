Человек погиб при пожаре в Москве

При пожаре на северо-востоке Москвы погиб один человек. Подробности случившегося выясняются.

Пожар произошел в квартире на Холмогорской улице, передает РЕН ТВ.

По информации агентства городских новостей «Москва», горела квартира на шестом этаже семиэтажного дома. Еще один человек спасен во время возгорания, четверо эвакуированы. Причины пожара пока не выяснены.

Ранее 9 июля стало известно о гибели женщины при взрыве газа в квартире в Вышнем Волочке (Тверская область).