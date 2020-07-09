Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Властям США запретят сотрудничать с использующими Huawei и ZTE компаниями
Общество
Роскомнадзор передал МВД материалы о фейках о голосовании в СМИ-иноагентах
Общество
Генпрокуратура рассказала о выявленных фейках о голосовании по поправкам
Политика
Цыбульский подтвердил планы по интеграции Архангельской области с НАО
Общество
Мишустин пообещал увеличить прием в вузы на специальности в цифровой сфере

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

0
Фото: Global Look Press/Thea Jaeger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля. Об этом сообщается на сайте компании.

Деньги перевелись: кибермошенники переключились на онлайн-торговлю
Количество краж с карт покупателей выросло в шесть раз

«Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи: вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal», — говорится в тексте.

Компания удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.

Офис системы в Москве будет сохранен, сообщается на сайте kp.ru.

При этом 1 июля сотрудник службы клиентской поддержки PayPal сообщил, что официальной информации о намерении международной платежной системы ограничить денежные переводы внутри России не поступало, компания продолжает действовать в обычном режиме.

С 4 июля в РФ вступили в действие изменения в закон «О национальной платежной системе», сообщает RT. Согласно им оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации не вправе передавать информацию о переводе электронных денежных средств, осуществляемом на территории России, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства, передает RNS.

PayPal — одна из крупнейших международных электронных платежных систем. Пользователи могут открыть там свой кошелек, через который они могут оплачивать покупки, переводить и получать денежные переводы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020