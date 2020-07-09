PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи: вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal», — говорится в тексте.

Компания удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.

Офис системы в Москве будет сохранен, сообщается на сайте kp.ru.

При этом 1 июля сотрудник службы клиентской поддержки PayPal сообщил, что официальной информации о намерении международной платежной системы ограничить денежные переводы внутри России не поступало, компания продолжает действовать в обычном режиме.

С 4 июля в РФ вступили в действие изменения в закон «О национальной платежной системе», сообщает RT. Согласно им оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации не вправе передавать информацию о переводе электронных денежных средств, осуществляемом на территории России, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства, передает RNS.

PayPal — одна из крупнейших международных электронных платежных систем. Пользователи могут открыть там свой кошелек, через который они могут оплачивать покупки, переводить и получать денежные переводы.