Работы по химическому уничтожению борщевика проводят в Твери

В Твери продолжают бороться с опасным сорняком — борщевиком Сосновского. Работы проводит «Зеленстрой». В этом году по сравнению с 2019-м это делается в два раза активнее.

«Тверские ведомости» пишут, что борьба с борщевиком является многоэтапным процессом. Сначала территорию расчищают, затем в два этапа обрабатывают специальными химическими препаратами, которые уничтожают сорняк и его семена. Из-за живучести семян борщевика такую работу необходимо проводить три года подряд.

В прошлом году в Твери было обработано 100 тыс. кв. м. В этом году на этих же участках идет повторная обработка. В планах — обработать еще 100 тыс. кв. м новых территорий. До конца года в «Зеленстрое» рассчитывают обработать 200 тыс. кв. м.

9 июля работы начались на берегу Волги у Восточного моста. Механическую расчистку уже провели, теперь должны приступить к первичной обработке химикатами. Второй раз обработают через 2–3 месяца.

Ранее агроном Елизавета Тихонова рассказывала, что некоторые дачники сумели извлечь из борщевика большую пользу. Установлено, что растение обладает свойством стимулятора роста. Его можно использовать в качестве удобрения, поскольку сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез.