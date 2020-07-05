Агроном рассказала о полезном свойстве борщевика

Агроном Елизавета Тихонова рассказала о том, какую пользу могут извлечь дачники из борщевика, считающегося одним из самых опасных сорняков в России.

По ее словам, это растение обладает свойством стимулятора роста, поэтому его можно использовать в качестве удобрения.

«Многие дачники замачивают листья борщевика в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти. У борщевика есть свойство стимулятора роста. Сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез. Растение после этого приобретает силу», — рассказала агроном в беседе с радио Sputnik.

Вместе с тем Тихонова предупредила, что борщевик может нанести серьезный вред здоровью. Она напомнила, что стебли растения выделяют сок, который при попадании на кожу и под воздействием солнца вызывает сильные ожоги.

В июне сообщалось, что в Московской области заработала единая горячая линия для борьбы с борщевиком. Ее запустили из-за большого числа обращений жителей в различные инстанции. Жители Подмосковья смогут сообщить о сорняках и узнать методы борьбы с ними.