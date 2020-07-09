Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Мир
Захарова отвергла возможность обмена Уилана на россиян в американских тюрьмах
Авто
В Госдуме оценили идею поднять скоростной лимит на трассах
Мир
Аксенов оценил записи беседы якобы Порошенко и Байдена о диверсии в Крыму
Общество
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Москва снимет ряд ограничений по коронавирусу

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Новый этап в столице стартует 13 июля. Образовательным учреждениям разрешено открыться. Студенты вновь вернутся в вузы столицы. Абитуриенты и выпускники могут сдавать экзамены в очной форме, если решение поддержат в Минобрнауки РФ и вузах. Москвичам можно посещать спортивные секции, музыкальные и художественные школы. В обычном режиме заработают колледжи и общеобразовательные школы. Детские развлекательные центры и лагеря тоже станут доступными. Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, за исключением санитарных требований. Сотрудники с понедельника вновь вернутся на свои рабочие места, но руководители могут сохранить удаленную форму работы. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. С 1 августа откроются театры и концертные залы, в которых не более 3 тыс. посадочных мест. И с условием, что зрительный зал должен быть заполнен не более чем на 50%. Увеличится до 50% число зрителей спортивных соревнований от максимальной вместимости трибун.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020