Москва снимет ряд ограничений по коронавирусу

В Москве продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Новый этап в столице стартует 13 июля. Образовательным учреждениям разрешено открыться. Студенты вновь вернутся в вузы столицы. Абитуриенты и выпускники могут сдавать экзамены в очной форме, если решение поддержат в Минобрнауки РФ и вузах. Москвичам можно посещать спортивные секции, музыкальные и художественные школы. В обычном режиме заработают колледжи и общеобразовательные школы. Детские развлекательные центры и лагеря тоже станут доступными. Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, за исключением санитарных требований. Сотрудники с понедельника вновь вернутся на свои рабочие места, но руководители могут сохранить удаленную форму работы. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. С 1 августа откроются театры и концертные залы, в которых не более 3 тыс. посадочных мест. И с условием, что зрительный зал должен быть заполнен не более чем на 50%. Увеличится до 50% число зрителей спортивных соревнований от максимальной вместимости трибун.