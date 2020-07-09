Роспотребнадзор проверит ижевский центр отдыха из-за больших очередей

В Ижевске работой городского центра здоровья и отдыха «Ижевские термы» заинтересовался Роспотребнадзор. Речь идет о несоблюдении масочного режима и большой очереди из посетителей.

Сообщение с просьбой разобраться с тем, как в центре соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, появилось в комментариях на странице главы Удмуртии Александра Бречалова в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница опубликовала фото очереди. На снимке видно, что люди близко стоят друг к другу и при этом ни у кого нет масок. На сообщение отреагировало республиканское управление Роспотребнадзора, пообещав проверить эту информацию.

ИА «Сусанин» напоминает, что на территории Удмуртии продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте, магазинах и в общественных местах.