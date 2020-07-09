Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Общество
Фургал отказался признавать вину при задержании
Общество
Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации
Политика
Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов
Наука
Названа новая дата запуска ракеты Falcon 9
Сюжет:

Роспотребнадзор утвердил новый критерий для снятия ограничений

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор утвердил дополнительный критерий для определения возможности перехода к новому этапу снятия временных ограничений — среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две недели. Об этом сообщается на сайте управления надзорного ведомства по Москве в четверг, 9 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Сейчас коэффициент распространения отражает соотношение суммы числа инфицированных за последние четыре дня к сумме числа инфицированных за предыдущие четыре дня. «Если бы все ограничения сохранились, включая режим самоизоляции, москвичи бы не выходили на улицы, не контактировали друг с другом — этот показатель снижался более интенсивно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва пошла по пути «постепенного возвращения к нормальной жизни», поэтому число новых случаев ежедневно снижается значительно медленнее, и в таком случае на отрезке 7–8 дней коэффициент распространения периодически стремится к единице.

«В связи с этим Роспотребнадзор две недели назад утвердил дополнительный критерий — среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели», — отметили в ведомстве.

Двухнедельный период выбран, поскольку именно 14 дней составляет инкубационный период коронавируса, в течение которого может проявиться заболевание. Получается, новый критерий дает «более четкую и объективную картину».

В пресс-службе уточнили, что методическими рекомендациями Роспотребнадзора ранее были определены три основных показателя, на основании которых можно принимать решение о поэтапном снятии ограничений. Это наличие свободных коек в стационарах, количество тестов на 100 тыс. населения и коэффициент распространения инфекции.

Массовое тестирование и свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 — условия, которые были выполнены в столице. С 1 июня среднесуточный темп прироста за две календарные недели выявления новых случаев коронавируса снизился в пять раз. Однако, несмотря на снятие части ограничений, возобновление работы предприятий торговли, спортивных объектов, фитнес-центров, салонов красоты и проведение мероприятий — парада Победы и общероссийского голосования, — эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число выявляемых случаев COVID-19 сократилось по сравнению с началом мая в 10,7 раза. При этом число новых случаев вируса было минимальным с 5 апреля: за сутки в городе выявили 568 новых зараженных.

В тот же день стало известно, что с 1 августа в Москве возобновят кинопоказы, концерты и спектакли при условии присутствия не более 3 тыс. человек. Обязательный масочный режим на улицах города отменят с 13 июля.

С момента распространения инфекции коронавирус выявили у 227 363 жителей столицы. Суточный прирост заразившихся в городе был на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране. Умерли 4059 человек, выздоровели 162 086 пациентов.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020