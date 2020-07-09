Роспотребнадзор утвердил новый критерий для снятия ограничений

Роспотребнадзор утвердил дополнительный критерий для определения возможности перехода к новому этапу снятия временных ограничений — среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две недели. Об этом сообщается на сайте управления надзорного ведомства по Москве в четверг, 9 июля.

Сейчас коэффициент распространения отражает соотношение суммы числа инфицированных за последние четыре дня к сумме числа инфицированных за предыдущие четыре дня. «Если бы все ограничения сохранились, включая режим самоизоляции, москвичи бы не выходили на улицы, не контактировали друг с другом — этот показатель снижался более интенсивно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва пошла по пути «постепенного возвращения к нормальной жизни», поэтому число новых случаев ежедневно снижается значительно медленнее, и в таком случае на отрезке 7–8 дней коэффициент распространения периодически стремится к единице.

«В связи с этим Роспотребнадзор две недели назад утвердил дополнительный критерий — среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели», — отметили в ведомстве.

Двухнедельный период выбран, поскольку именно 14 дней составляет инкубационный период коронавируса, в течение которого может проявиться заболевание. Получается, новый критерий дает «более четкую и объективную картину».

В пресс-службе уточнили, что методическими рекомендациями Роспотребнадзора ранее были определены три основных показателя, на основании которых можно принимать решение о поэтапном снятии ограничений. Это наличие свободных коек в стационарах, количество тестов на 100 тыс. населения и коэффициент распространения инфекции.

Массовое тестирование и свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 — условия, которые были выполнены в столице. С 1 июня среднесуточный темп прироста за две календарные недели выявления новых случаев коронавируса снизился в пять раз. Однако, несмотря на снятие части ограничений, возобновление работы предприятий торговли, спортивных объектов, фитнес-центров, салонов красоты и проведение мероприятий — парада Победы и общероссийского голосования, — эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число выявляемых случаев COVID-19 сократилось по сравнению с началом мая в 10,7 раза. При этом число новых случаев вируса было минимальным с 5 апреля: за сутки в городе выявили 568 новых зараженных.

В тот же день стало известно, что с 1 августа в Москве возобновят кинопоказы, концерты и спектакли при условии присутствия не более 3 тыс. человек. Обязательный масочный режим на улицах города отменят с 13 июля.

С момента распространения инфекции коронавирус выявили у 227 363 жителей столицы. Суточный прирост заразившихся в городе был на уровне 0,25%, что является наименьшим результатом по стране. Умерли 4059 человек, выздоровели 162 086 пациентов.

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