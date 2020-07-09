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Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации
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Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении работникам старше 40 лет выходного дня для прохождения диспансеризации. Текст проекта опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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«Работники, достигшие возраста 40 лет <…> при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — говорится в документе.

При прохождении диспансеризации работники обязаны предоставить работодателю справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение обследования.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, таким образом работники смогут заботиться о своем здоровье без отрыва от трудовой деятельности. Кроме того, повысится заинтересованность работодателей в сохранении здоровья сотрудников.

«Согласитесь, лучше раз в год отпускать коллектив на профилактический медосмотр, чем испытывать простои в производстве и оплачивать длительные больничные из-за запущенных заболеваний работников», — приводит его слова ТАСС.

Огуль отметил, что диспансеризация доказала свою эффективность, несмотря на то что россияне в целом ее игнорируют. В период с 2013 по 2017 год диспансеризацию в России прошли чуть более 213 млн граждан и у 30% из них были выявлены различные заболевания, в том числе тяжелые, подчеркнул он.

«То есть регулярная диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, когда их проще и дешевле вылечить», — заключил он.

В феврале 2020 года правительство России одобрило проект закона, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один выходной день для прохождения диспансеризации.

С соответствующей инициативой выступил Минтруд в июле 2019 года, в августе уже был подготовлен проект закона. Предполагается, что работодатели будут предоставлять оплачиваемый выходной своим сотрудникам взамен на подтверждение прохождения диспансеризации. На данный момент предусмотрено прохождение медосмотра раз в три года.

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