Культурный карантин: выбор «Известий»

Мэр столицы отменил самоизоляцию для москвичей. Стало возможным попасть в некоторые музеи, а в единственном автокинотеатре теперь демонстрируют фильмы на большом экране. Но виртуальный контент по-прежнему остается актуальным. «Известия» выбрали наиболее интересные события в онлайне и офлайне на ближайшую неделю.

Кино и сериалы

Показы в автокинотеатре

В Москве открылся первый автокинотеатр — «Каро под звездами», в котором можно посмотреть как новинки, так и классику мирового кинематографа. Билеты лучше приобретать заранее на сайте «Каро». Все сеансы начинаются не ранее 22:00, а некоторые и за полночь.

С 10 июля — «Плохие парни навсегда»

С 12 июля — «Выживут только любовники»

С 13 июля — «Одержимость»

С 14 июля — «Переводчики», «Огни большого города»

Крокус Сити Vegas

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Эксклюзивная премьера «Фарго» на more.tv

Впервые в России можно будет легально и на одной платформе в подписке посмотреть все сезоны ироничной криминальной антологии одного из самых ярких шоураннеров современности Ноа Хоули. Кроме того, эксклюзивная российская премьера нового, четвертого сезона культового сериала «Фарго», также состоится на more.tv. Дату выхода объявят позже. Все сезоны будут доступны и на языке оригинала с субтитрами. Первый сезон уже на сайте, второй появится 15 июля.

Фото: 26 Keys Productions

«амроН»

Театральный режиссер Максим Диденко выпустил на YouTube свой дебютный фантасмагорический веб-сериал про Россию будущего во Вселенной сорокинской «Нормы». Страной руководят православная нейросеть и Ксения Собчак, но оппозиционеры-сектанты не дремлют. Первые три серии уже опубликованы в сети.

Фото: youtube

«Здравствуй, мир»

Режиссер: Томохико Ито

2027 год, Япония. Наоми Катагаки сталкивается со странным парнем, внешне похожим на него. Незнакомец утверждает, что он тоже Наоми, но из будущего. Только объединив свои силы, они смогут изменить грядущее и спасти одноклассницу Рури Итигё, с которой нынешний Наоми начнёт встречаться через три месяца.

Фото: CyberAgent

В онлайн-кинотеатрах с 8 июля

Театры и концерты

«Бенуа де ла Данс. Страницы истории»

Фестиваль мирового балета «Бенуа де ла Данс» запустил новый проект, в рамках которого впервые покажет в интернете фрагменты архивных записей гала-концертов на Исторической сцене Большого театра России. Каждый выпуск будет доступен для просмотра в течение 48 часов.

Со 2 июля еженедельно по четвергам в 19.00 — youtube-канал фестиваля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

«Орфические игры. Панк-макраме»

Новопроцессуальный проект Электротеатра Станиславский — единое произведение в 33 актах, размещенных в 12 спектаклях, подобно пространству из 12 залов, на стены которых нанесены 33 фрески. В основе проекта миф об Орфее и принцип панк-макраме, позволяющий перемежать друг с другом разнообразные стили, модусы существования и технологии.

10-16 июля, 14.00, 19.00, на странице «Электротеатра» «ВКонтакте»

Фото: youtube

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко онлайн

МАМТ делится трансляциями своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko (каталог «Искусство online»). Любители шедевров русской оперы XIX–XX веков могут посмотреть «Хованщину» Модеста Мусоргского, «Пиковую даму» Петра Чайковского, «Войну и мир» Сергея Прокофьева в постановке Александра Тителя. В доступе также записи балетных постановок — «Жизели» в редакции Лорана Илера, «Серенады» Джорджа Баланчина и «Эсмеральды» в хореографии Владимира Бурмейстера.

Фото: stanmus.ru

Музеи

«Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина»

Третьяковская галерея вновь открылась после карантина масштабной выставкой, основанной на даре Владимира Смирнова и Константина Сорокина, передавших музею более 100 произведений искусства 2000–2010 годов. Ее цель — представить и проанализировать главные явления и идеи в российском искусстве последнего десятилетия.

Передаваемая в дар коллекция включает произведения живописи и графики, фотографии и видеоработы, объекты и инсталляции художников разных направлений. Основа коллекции — работы молодых, но уже состоявшихся авторов, которые начали свой путь в 2000-х годах.

До 6 сентября, Новая Третьяковка на Крымском Валу

Фото: tretyakovgallery.ru

«От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» и «Тату»

Вслед за Третьяковской галереей посетителей стал принимать ГМИИ им. А.С. Пушкина. Вместе с постоянной экспозицией откроется выставка «От Дюрера до Матисса». Экспозиция охватывает пять веков истории европейского рисунка — с конца XV до середины XX века, и включает работы Дюрера, Пуссена, Рембрандта, Рубенса, Брюллова, Ренуара, Кандинского, Пикассо, Матисса, Малевича, Шагала и многих других.

Также в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков до 27 сентября можно посмотреть выставку «Тату», открытую незадолго до карантина и продленную в связи со сложившейся ситуацией. Она рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Фото: pushkinmuseum.art

Музей Москвы

Музей Москвы открыл третий корпус, где располагается постоянная экспозиция «История Москвы для детей и взрослых», иллюстрирующая историю Москвы и московского края от каменного века до эпохи Петра I. Гости смогут заглянуть в древний колодец, позвонить в колокол, отлитый по приказу самого патриарха Никона, и увидеть летевшие на врагов белокаменные ядра.