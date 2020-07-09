Названа дата открытия Исаакиевского собора в Петербурге

В администрации Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге назвали дату его открытия. Государственный музей-заповедник 19 июля возобновит работу после почти четырехмесячного перерыва.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь музея Игорь Стахеев, 12 июля откроется часовня-музей, а 16 июля станет доступна колоннада Исаакиевского собора.

А вот комплекс Спас на Крови, который тоже входит в музейный комплекс, откроется 23 июля. Все посетители будут обязаны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию, отмечает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что Михайловский сад в Петербурге возобновил работу 8 июля. Сотрудники Русского музея встретили первых отдыхающих с цветами. К скульптурам и фонтанам Летнего сада пока не пускают. Их откроют лишь 15 июля.