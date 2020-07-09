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Состояние Джеффа Безоса достигло $181 млрд.

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Состояние Джеффа Безоса достигло $181 млрд., и всё благодаря росту стоимости Amazon. Капитализация компании достигла рекордных показателей. 8 июля рыночная стоимость корпорации составила $1,52 трлн. Сейчас акции Amazon стоят чуть больше $3000 за штуку, рост цены за день — почти 3%. Капитализацию в размере $1,5 трлн. прежде имели лишь Apple и Microsoft. На втором месте в списке самых богатых людей — Билл Гейтс. На счетах основателя Microsoft — чуть больше $110 млрд. Бронза и $103 млрд. — у французского бизнесмена Бернара Арно.

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